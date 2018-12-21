Жителя Балтийска осудили на 8 лет за сбыт наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Балтийске осудили местного жителя за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
В августе этого года мужчина приобрел 0,2 гр. метадона и карфентанила и перепродал наркотики. После этого его задержали сотрудники полиции.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.
Суд квалифицировал его действия по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. И приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.