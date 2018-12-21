2018-12-21T19:27:45+03:00
Общество

На проспекте Мира в Калининграде монтируют пешеходный переход в с подсветкой

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На проспекте Мира в Калининграде появится первый в городе пешеходный переход с подсветкой с двух сторон дорожной разметки. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

Светящаяся «зебра» находится около магазина «Спутник». Там уже установлены световые опоры, частично смонтированы элементы подсветки.

- Такие «светлячки» повышают безопасность дорожного движения, так как привлекают внимание водителей, особенно в тёмное время суток, они уже на значительном расстоянии видят переход и могут начинать снижать скорость, - рассказал директор МКУ « ГДСР» Владимир Свинцов.

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