Житель Гусева в ходе уличной драки сломал челюсть своему земляку

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-22T11:51:01+03:00

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В полицию Гусева обратились медики, которые сообщили, что в районную больницу поступил 25-летний местный житель с телесными повреждениями.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, полицейские оперативно установили, что мужчину жестоко избил 32-летний ранее не судимый житель Гусевского района. Подозреваемый нанес удары оппоненту в ходе уличного конфликта и в результате сломал ему нижнюю челюсть.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.