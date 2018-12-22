2018-12-22T11:56:57+03:00
Происшествия

На улице Фермора в Калининграде обнаружился бордель, замаскированный под квартиру

Кирилл Алексеев
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Допрос проститутки.Допрос проститутки.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Сотрудники угрозыска отдела МВД России по Ленинградскому району Калининграда выявили притон для оказания интимных услуг, который располагался на улице Фермора. Как сообщили в УМВД по Калининградской области, в результате были задержаны две женщины, занимавшиеся проституцией. В отношении них полиция составила административные протоколы.

Кроме того, в квартире, где с октября 2017 по март 2018 года располагался притон, оперативники обнаружили визитки, телефоны и SIM-карты с номерами, которые рекламировались в интернете.

После этого полицейским удалось выйти на организатора незаконного бизнеса – 30-летнюю жительницу Балтийска. Известно, что она арендовала квартиру в областном центре и собирала деньги, полученные от занятия проституцией. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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