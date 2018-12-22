В Калининграде началось строительство нового детского сада

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-22T13:32:49+03:00

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На улице Карамзина в Калининграде началось возведение двухэтажного корпуса нового детского сада. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, строительством занимается компания "Риттал-Калининград".

- Строительство жилья, несомненно, должно сопровождаться развитием социальной инфраструктуры. На улице Карамзина садик очень нужен, несмотря на то, что через дорогу есть большой современный детский сад. Строительство еще одного корпуса – своевременно принятое решение. Мы планируем завершить объект в следующем году, и еще 220 детей смогут его посещать, – сказал во время выездного совещания мэр Калининграда Алексей Силанов.

Минимальный возраст малышей, которые будут ходить в этот садик, 1,5 года. Им будет уютно и интересно здесь. Всего на двух этажах здания разместятся 10 возрастных групп.

Всего на учете для получения места в детском саду состоят 1964 ребенка, проживающих в этом микрорайоне, в том числе 1207 малышей ясельного возраста, 757 – старше 3-х лет, которые желают получить место в детском саду в 2019 году.