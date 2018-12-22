2018-12-22T20:50:42+03:00
Происшествия

В Советске рецидивист избил и ограбил школьника

Кирилл Алексеев
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В Советске полицейские задержали 28-летнего рецидивиста, который до этого избил и ограбил 15-летнего школьника.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, конфликт разгорелся в подъезде жилого дома. Мужчина нанес подростку несколько ударов, после чего забрал у него мобильный телефон и скрылся.

Задержать преступника удалось довольно быстро. Он сознался в содеянном и вернул похищенный телефон. Сейчас он задержан, ему грозит четыре года колонии.

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