2018-12-22T20:57:39+03:00
Происшествия

В Черняховском районе голодный преступник обчистил холодильник у своей соседки

Кирилл Алексеев
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29-летняя жительница поселка Зеленый Бор Черняховского района написала заявление в полицию, в котором сообщила, что ее ограбил сосед.

Как выяснилось, проживавший в одном подъезде с потерпевшей 42-летний мужчина, проник к ней в квартиру и обчистил холодильник - украл колбасу, мясо, яйца и другие продукты. Вскоре полицейские его задержали. Он даже не успел все съесть.

- Ранее судимый за совершение имущественного преступления мужчина сознался в содеянном и рассказал, что, пользуясь отсутствием хозяйки жилья, ногами выбил дверь и проник в квартиру, откуда похитил продукты, - отметили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

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