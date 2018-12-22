Под Зеленоградском появится аквапарк с горками высотой с пятиэтажный дом

22 Дек. 22:02 2018-12-22T22:02:58+03:00

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Под Зеленоградском будет построен крупный развлекательный комплекс с аквапарком. Как сообщили в администрации Зеленоградского городского округа, сейчас полным ходом идут работы по его проектированию.

Известно, что развлекательный комплекс "Море" будет включать крытый аквапарк, крытый картодром, ледовый каток и летнюю открытую водную зону.

Аквапарк позиционируется для отдыха как для взрослых, так и детей, для которых предусмотрено более 50 аттракционов. Общая площадь помещений здания аквапарка - 18 тысяч квадратных метров, площадь водных аттракционов - 4,5 тысячи квадратных метров, единовременное количество посетителей - 870 человек. Высота горок достигает 17 метров, что сравнимо с пятиэтажным домом.