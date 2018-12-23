Под Калининградом спасатели 4 часа искали заблудившуюся женщину
Местная жительница пропала в районе населенного пункта Каштаново в Правдинском районе
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В минувшую субботу в Правдинском районе заблудилась местная жительница. Как сообщили в региональном управлении МЧС, женщина пропала в районе населенного пункта Каштаново около семи часов вечера.
На ее поиски вышла группа из 10 человек и 3 единиц техники. Женщину удалось отыскать только через 4 часа. Медицинская помощь ей не потребовалась.