Под Калининградом спасатели 4 часа искали заблудившуюся женщину

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-23T12:07:35+03:00

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В минувшую субботу в Правдинском районе заблудилась местная жительница. Как сообщили в региональном управлении МЧС, женщина пропала в районе населенного пункта Каштаново около семи часов вечера.

На ее поиски вышла группа из 10 человек и 3 единиц техники. Женщину удалось отыскать только через 4 часа. Медицинская помощь ей не потребовалась.