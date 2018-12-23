2018-12-23T13:14:18+03:00
Дом. Семья

Японские СМИ написали о Зеленоградске и подарках для котов

В ней котошефа города назвали вождем кошек
Сергей Богров
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Международное СМИ Russia Beyond выпустило статью на японском языке про подарки из Зеленоградска для котов Кена и Гоу. В ней котошефа Светлану Логвинову называют «единственным в мире вождем кошек».

— Не случайно, что Зеленоградск бросает горячие глаза на судьбу японских котов. Этот город называется «Город кошек». Здесь находится музей кошек «Мурариум», — пишет издание.

Напомним, охранники уже несколько лет не пускают котов в музей города Ономити. В Зеленоградске решили пригласить животных в гости и изготовили для них домик в японском стиле. А местная мануфактура создала два ошейника с янтарем. Все это упаковали и вместе с флешкой, на которой записано новогоднее поздравление, отправили в Японию.

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