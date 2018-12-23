2018-12-23T15:49:33+03:00
Общество

В Калининграде сотрудники ДПС помогли автомобилистке поменять колесо

Пользователи поблагодарили представителей полиции
Сергей Богров
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Комментарии: comments1
..Фото: Instagram.com
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В субботу в Калининграде сотрудники ГИБДД помогли автомобилистке сменить спущенное колесо. Фотография была размещена на офицальной странице в Инстаграме.

— Ничего необычного. Просто сотрудники ГИБДД меняют колесо на автомобиле участницы дорожного движения, — так подписана публикация.

В комментарии пользователи поблагодарили представителей полиции.

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