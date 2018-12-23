В Калининграде сотрудники ДПС помогли автомобилистке поменять колесо
Пользователи поблагодарили представителей полиции
.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:
В субботу в Калининграде сотрудники ГИБДД помогли автомобилистке сменить спущенное колесо. Фотография была размещена на офицальной странице в Инстаграме.
— Ничего необычного. Просто сотрудники ГИБДД меняют колесо на автомобиле участницы дорожного движения, — так подписана публикация.
В комментарии пользователи поблагодарили представителей полиции.