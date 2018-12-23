Под Черняховском пенсионерка на «Рено» врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 19:22 2018-12-23T19:22:15+03:00

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В Черняховском районе в субботу, 21 декабря, произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 1-м километре автодороги Липовка-Громово. 61-летняя водитель «Рено» превысила скорость и на скользкой дороге потеряла управление. После этого автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка получила телесные повреждения.