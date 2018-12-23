2018-12-23T19:36:26+03:00
Общество

В Калининграде волонтеров будут обучать в ресурсном центре

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Сергеев
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В Калининградской области будет создан волонтерский ресурсный центр. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании огркомитета Года добровольца.

По словам Алиханова, волонтерский центр, будет заниматься обучением и методической работой. Ответственным вице-губернатором по вопросам волонтерства в регионе назначена Наталья Ищенко.

Как рассказала руководитель Агентства по делам молодежи Татьяна Васильева в 2019 году запланирована поддержка муниципалитетов в рамках конкурса добровольческих программ, а также будет разработана программа мобильности и мотивации для волонтеров.

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