В Калининграде волонтеров будут обучать в ресурсном центре
.Фото: Виктор Сергеев
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В Калининградской области будет создан волонтерский ресурсный центр. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании огркомитета Года добровольца.
По словам Алиханова, волонтерский центр, будет заниматься обучением и методической работой. Ответственным вице-губернатором по вопросам волонтерства в регионе назначена Наталья Ищенко.
Как рассказала руководитель Агентства по делам молодежи Татьяна Васильева в 2019 году запланирована поддержка муниципалитетов в рамках конкурса добровольческих программ, а также будет разработана программа мобильности и мотивации для волонтеров.