Под Зеленоградском в лобовую врезались «Форд» и «Мазда»: трое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Три человека пострадали в ДТП в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге Зеленоградск-Приморск. 38-летняя водитель «Форда» на скользкой дороге превысила скорость, потеряла контроль над управлением и выехала на «встречку», где в лобовую врезалась в «Мазду».
В результате ДТП водитель «Форда», 72-летний водитель и 64-летняя пассажир «Мазды» получили телесные повреждения.