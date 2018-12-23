2018-12-23T19:53:02+03:00
Происшествия

Под Зеленоградском в лобовую врезались «Форд» и «Мазда»: трое пострадавших

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Три человека пострадали в ДТП в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Зеленоградск-Приморск. 38-летняя водитель «Форда» на скользкой дороге превысила скорость, потеряла контроль над управлением и выехала на «встречку», где в лобовую врезалась в «Мазду».

В результате ДТП водитель «Форда», 72-летний водитель и 64-летняя пассажир «Мазды» получили телесные повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец украл с территории фермы четыре железобетонные плиты
В Калининграде волонтеров будут обучать в ресурсном центре
Под Черняховском пенсионерка на «Рено» врезалась в дерево
В Калининграде на парковке около торгового центра сбили пешехода
В Калининграде сотрудники ДПС помогли автомобилистке поменять колесо
В Калининграде в торговом центре загорелся туалет
Японские СМИ написали о Зеленоградске и подарках для котов
Под Калининградом спасатели 4 часа искали заблудившуюся женщину
Под Зеленоградском появится аквапарк с горками высотой с пятиэтажный дом
В Черняховском районе голодный преступник обчистил холодильник у своей соседки
В Советске рецидивист избил и ограбил школьника
Провайдер "Тис-Диалог" заявил об устранении проблем с интернетом в Калининграде
В Калининграде началось строительство нового детского сада
Часть Калининграда осталась без интернета
Упавший контейнер заблокировал движение в центре Калининграда
На улице Фермора в Калининграде обнаружился бордель, замаскированный под квартиру
Житель Гусева в ходе уличной драки сломал челюсть своему земляку
На проспекте Мира в Калининграде монтируют пешеходный переход с подсветкой
Жителя Балтийска осудили на 8 лет за сбыт наркотиков
В Калининграде агрессивная собака набросилась на врача скорой помощи
Нацпарк «Куршская коса» выиграл грант на 411 тысяч евро
В Калининграде в честь 50-летия подводной лодки у Музея Мирового океана пройдет торжественное построение
Власти предлагают перенести предприятия из Прибрежного в индустриальный парк в Храброво