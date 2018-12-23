Под Зеленоградском в лобовую врезались «Форд» и «Мазда»: трое пострадавших

СЕГОДНЯ 19:52 2018-12-23T19:53:02+03:00

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Три человека пострадали в ДТП в Зеленоградском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге Зеленоградск-Приморск. 38-летняя водитель «Форда» на скользкой дороге превысила скорость, потеряла контроль над управлением и выехала на «встречку», где в лобовую врезалась в «Мазду».

В результате ДТП водитель «Форда», 72-летний водитель и 64-летняя пассажир «Мазды» получили телесные повреждения.