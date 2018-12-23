Калининградец украл с территории фермы четыре железобетонные плиты

СЕГОДНЯ 20:30 2018-12-23T20:30:55+03:00

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Жителя Краснознаменского района задержали за кражу железобетонных плит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четыре плиты стоимостью 8 тысяч рублей пропали с территории животноводческого комплекса на улице Светлой в Краснознаменске.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что злоумышленник на тракторе подъехал на территорию комплекса и погрузил плиты. Вором оказался 41-летний местный житель.

- Задержанный пояснил, что плиты похитил с целью уложить во дворе своего дома, чтобы не было грязи. Полицейские изъяли похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД.

За кражу плит мужчине грозит два года колонии.