2018-12-23T20:30:55+03:00
Общество

Калининградец украл с территории фермы четыре железобетонные плиты

Виктор Сергеев
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Жителя Краснознаменского района задержали за кражу железобетонных плит. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Четыре плиты стоимостью 8 тысяч рублей пропали с территории животноводческого комплекса на улице Светлой в Краснознаменске.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что злоумышленник на тракторе подъехал на территорию комплекса и погрузил плиты. Вором оказался 41-летний местный житель.

- Задержанный пояснил, что плиты похитил с целью уложить во дворе своего дома, чтобы не было грязи. Полицейские изъяли похищенное имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД.

За кражу плит мужчине грозит два года колонии.

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