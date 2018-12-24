На новогодних каникулах порядок в регионе обеспечат 1600 сотрудников полиции и Росгвардии

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-24T10:35:15+03:00

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В Калининградской области для охраны общественного порядка и безопасности с 31 декабря по 8 января планируется задействовать более 1600 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Такие данные были озвучены на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба областного правительства. Сейчас проводятся инструктажи персонала, для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций организован информационный обмен.

В эти дни в целом по области запланировано свыше 200 мероприятий в учреждениях культуры, праздничные события будут организованы в более 370 организациях системы образования – школах и детских садах.

Непосредственно в новогоднюю ночь на территории региона пройдет более 50 организованных праздничных мероприятий – преимущественно на закрытых площадках объектов образования и культуры. В ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения состоятся в 66 храмах региона.