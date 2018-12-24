Житель Светлогорска угрожал убить отца, возбуждено уголовное дело
.Фото: Александр Подгорчук
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На жителя Светлогорска завели уголовное дело за угрозу убийством отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию за помощью обратился 63-летний горожанин. Пенсионер рассказал, что его 23-летний сын схватил со стола кухонный нож и, замахиваясь на своего отца, стал угрожать ему убийством.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли нож.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.