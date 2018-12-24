2018-12-24T10:40:06+03:00
Общество

Житель Светлогорска угрожал убить отца, возбуждено уголовное дело

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

На жителя Светлогорска завели уголовное дело за угрозу убийством отца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию за помощью обратился 63-летний горожанин. Пенсионер рассказал, что его 23-летний сын схватил со стола кухонный нож и, замахиваясь на своего отца, стал угрожать ему убийством.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли нож.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Удар стихии пришелся на пять утра: министр рассказала, как чистят дороги в Калининградской области
В Калининградской области заработала горячая линия по вопросам вывоза мусора
В Калининграде отключено электричество в домах на пяти улицах
Министр: Больше всего снега выпало в курортных городах Калининградской области
На КПП Куршской косы начали досматривать машины
В Янтарном из питомника украли ели и декоративные деревья
В центре Калининграда в ДТП попала машина «скорой помощи»
В Калининграде три корпуса школы №15 подключили к канализации
На ул. Ленина в Гурьевске пенсионер на «Нисане» сбил пешехода
На новогодних каникулах порядок в регионе обеспечат 1600 сотрудников полиции и Росгвардии
В сгоревшем дачном доме в Пионерском обнаружен труп
Калининградец украл с территории фермы четыре железобетонные плиты
Под Зеленоградском в лобовую врезались «Форд» и «Мазда»: трое пострадавших
В Калининграде волонтеров будут обучать в ресурсном центре
Под Черняховском пенсионерка на «Рено» врезалась в дерево