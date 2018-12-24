2018-12-24T11:09:04+03:00
Общество

В Калининграде три корпуса школы №15 подключили к канализации

До этого в школе не было туалетов: дети были вынуждены ходить в туалет, расположенные в отдельном строении.
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде три корпуса школы №15 на улице Дзержинского подключили к городской канализации. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

Это стало возможным после введения в эксплуатацию нового коллектора. До этого в школе не было туалетов: дети были вынуждены ходить в туалет, расположенные в отдельном строении.

- В пятницу «Водоканал» выдал разрешение на транспортировку стоков от учебного заведения в городскую централизованную систему водоотведения. Проще говоря, школьную канализацию подсоединили к коллектору, протянутому под землей вдоль ул. Дзержинского. Теперь, чтобы справить естественные надобности, никому не придется выходить из корпусов, где идет учебный процесс, - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.

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