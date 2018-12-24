СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-24T11:13:31+03:00

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В понедельник, 24 декабря, в центре Калининграда в ДТП попала машина «Скорой помощи». Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на улице Барнаульской. Автомобиль «Скорой» «догнал» внедорожник.

Очевидцы сообщили, что медики двигались с включенными спецсигналами. Обстоятельства аварии устанавливаются.