2018-12-24T12:15:28+03:00
Общество

В Янтарном из питомника украли ели и декоративные деревья

Виктор Сергеев
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Полицейские задержали подозреваемых в краже елей и декоративных деревьев из питомника в Янтарном. Об этом сообащет пресс-служба УМВД.

С заявлением о краже в полицию обратился директор садоводческой организации. Полицейские задержали 26-летнего жителя Калининграда, который ночью спилил 22 ели.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что деревья спилил с целью продажи.

Также был 25-летний житель Янтарного, подозреваемого в спиле 60 декоративных пихт с территории питомника.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на 2 года.

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