2018-12-24T12:16:54+03:00
Общество

На КПП Куршской косы начали досматривать машины

Нацпарк начал операцию «Елочка»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке «Куршская коса» в преддверии новогодних праздников стартовала традиционная операция «Елочка». Как сообщает пресс-служба парка, вводится усиленный график несения службы государственной инспекции в области охраны окружающей среды на территории лесных массивов.

На контрольно-пропускном пункте (3-й км косы) до 31 декабря специальная инспекция проводит выборочный осмотр автомобилей, выезжающих с особо охраняемой природной территории.

По каждому факту нарушения природоохранного законодательства составляется протокол, срубившие елку будут платить 4 тысячи рублей плюс возмещать ущерб.

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