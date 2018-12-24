На КПП Куршской косы начали досматривать машины
Нацпарк начал операцию «Елочка»
.Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке «Куршская коса» в преддверии новогодних праздников стартовала традиционная операция «Елочка». Как сообщает пресс-служба парка, вводится усиленный график несения службы государственной инспекции в области охраны окружающей среды на территории лесных массивов.
На контрольно-пропускном пункте (3-й км косы) до 31 декабря специальная инспекция проводит выборочный осмотр автомобилей, выезжающих с особо охраняемой природной территории.
По каждому факту нарушения природоохранного законодательства составляется протокол, срубившие елку будут платить 4 тысячи рублей плюс возмещать ущерб.