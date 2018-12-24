Министр: Больше всего снега выпало в курортных городах Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-24T12:25:20+03:00

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В Калининградской области за минувшие сутки больше всего снега выпало в курортных городах. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

- Снег прошел зарядами, охватил всю курортную зону. Основной «удар» пришелся на 5 часов утра. Время реагирования, то есть когда дорожники выходят на уборку, составляет 4 часа после окончания снегопада. Сейчас продолжается очистка трасс, ведущих к курортным городам. Совсем немного снега выпало в восточных районах области, - написала Дятлова.

По словам министра, в общей сложности было очищено 3723 км областных дорог, 3180 км обработано противогололедными реагентами. Пескосоляной смеси использовано 800 тонн, соли 238 тонн.

- Всего на уборке дорог было задействовано 98 единиц техники – 88 комбинированных дорожных машин и 10 тракторов. На уборке улиц Калининграда работало 20 единиц дорожной техники, пескосоляной смеси высыпано 212 тонн, соли 38 тонн. Дорожники работают в круглосуточном режиме, и очистка улиц и дорог от снега продолжается, - заявила министр развития инфраструктуры.