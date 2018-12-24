2018-12-24T12:28:59+03:00
Общество

В Калининградской области заработала горячая линия по вопросам вывоза мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области заработала круглосуточная горячая линия по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообащет пресс-служба регионального правительства.

Калининградцы могут сообщить о нарушении санитарных норм и графиков вывоза мусора по телефону 8 (4012) 920-889. Номер работает круглосуточно и принимает звонки в формате автоответа. Чтобы сообщить о проблеме, необходимо наиболее точно указать место ее возникновения, а также оставить номер телефона для обратной связи.

- Линия была создана для оперативного решения проблем с мусором в черте населенных пунктов, в первую очередь в новогодние праздники, – отметил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

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