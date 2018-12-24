Удар стихии пришелся на пять утра: министр рассказала, как чистят дороги в Калининградской области

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-24T12:31:47+03:00

По словам Елены Дятловой, в общей сложности от снега очищено 3723 км областных дорог

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В соцсетях калининградцы жалуются на то, что коммунальные службы в очередной раз не справились со снегопадом - дороги в области если и чистятся, то не так, как хотелось бы. Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова ответила на критику следующее:

- Основной «удар» (стихии - Ред.) пришелся на 5 часов утра. Время реагирования, то есть когда дорожники выходят на уборку, составляет 4 часа после окончания снегопада. Сейчас продолжается очистка трасс, ведущих к курортным городам. В общей сложности очищено 3723 км областных дорог, как всегда, внимание маршрутам школьных автобусов, общественного транспорта и основным магистралям региона.

По словам министра, противогололедными реагентами обработано 3180 км дорог. Пескосоляной смеси использовано 800 тонн, соли 238 тонн. Всего на уборке дорог было задействовано 98 единиц техники – 88 комбинированных дорожных машин и 10 тракторов.

- Дорожники работают в круглосуточном режиме, и очистка улиц и дорог от снега продолжается, - добавила Елена Дятлова.