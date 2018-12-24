Продажи Калининградского янтарного комбината упали на 40 процентов

СЕГОДНЯ 13:05 2018-12-24T13:07:26+03:00

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В текущем году продажи Калининградского янтарного комбината снизились на 40 процентов. Об этом в интервью ТАСС сообщил Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора корпорации Ростех, в которую входит комбинат. Из-за падения спроса на камень, по словам топ-менеджера, придется отложить первичное размещение акций комбината на бирже (IPO).

- Предприятие планировало выйти на IPO в 2019–2020 годы, - отметил Дмитрий Леликов. - Проведенная работа и предварительный анализ ситуации на рынке янтаря показывал, что IPO целесообразно отложить на более поздний срок, на какой именно - об этом мы объявим позднее. Там проблема простая - продажи янтаря в текущем году упали на 40 процентов, рыночная ситуация не благоприятствует выходу на биржу.

Калининградский янтарный комбинат - единственное в России предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря. Расположен в поселке Янтарный, где сосредоточено около 90 процентов мировых запасов янтаря. Ежегодно янтарный комбинат добывает около 300 тонн сырья. Запасы месторождения оцениваются в 116 тысяч тонн.