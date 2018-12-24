На дороге лед: На Острове два автомобиля пробили строительный забор
Фото: Сергей ВоронковФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде из-за неубранного снега два автомобиля вылетели с дороги и пробили строительный забор. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на острове Октябрьский около территории, которую огородили для строительства музейного комплекса. Водители легковушки и микроавтобуса на сколькой дороге потеряли управление и врезались в забор.
Обстоятельства аварии устанавливаются.