На дороге лед: На Острове два автомобиля пробили строительный забор

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-24T13:20:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде из-за неубранного снега два автомобиля вылетели с дороги и пробили строительный забор. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на острове Октябрьский около территории, которую огородили для строительства музейного комплекса. Водители легковушки и микроавтобуса на сколькой дороге потеряли управление и врезались в забор.

Обстоятельства аварии устанавливаются.