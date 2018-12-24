Мэрия призывает калининградцев сообщать о незаконных рекламных конструкциях

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-24T13:21:37+03:00

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Вице-мэр Калининграда Артур Крупин сообщил на своей странице в Фейсбуке, что за минувшую неделю на территории Калининграда демонтированы 81 рекламная конструкция, 134 табличек и объявлений. Кроме того, направлены предписания на демонтаж незаконных рекламных конструкций (ул. Горького, Совесткий проспект, ул. Ротко, ул. Нансена). Нанесено 23 стикера-уведомления о недопустимости нарушения законодательства в сфере благоустройства на баннерные панно и штендеры.

- Борьба с незаконной рекламой ведется постоянно, - отметил Артур Крупин.

Он добавил, что фотофиксацию незаконной рекламы и описание места расположения конструкции можно и нужно отправлят в отдел рекламы мэрии по адресу: reklama@klgd.ru. По славам Крупина, специалисты отдела рекламы незамедлительно примут меры в соответствии с действующим законодательством.