2018-12-24T13:35:59+03:00
Общество

Прокуратура потребовала снести гостевой дом на берегу Виштынецкого озера

Виктор Сергеев
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Прокуратура Нестеровского района потребовала в суде признать построенный на берегу Виштынецкого озера гостевой дом самовольной постройкой и снести его. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Летом 2014 года владельцу гостевого дома выделили участок земли для «осуществления рекреационной деятельности» в поселке Ягодное. В том же году он получил разрешение на строительство и через год построил объект.

Однако, как оказалось, администрация Нестеровского района незаконно выдала разрешение на строительство, так как задолго до этого на этой территории была организована особо охраняемая природная территория.

Судебное заседание, на котором будет решаться судьба гостевого дома, назначено на 26 декабря.

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