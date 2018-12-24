2018-12-24T13:44:03+03:00
Общество

В Гусеве очередной директор МУПа попался на растрате

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве директора муниципального предприятия поймали на присвоении денег. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний директор одной из муниципальных организаций незаконно выписал сам себе премию в размере 36 тысяч рублей. В полиции сообщили, что дал признательные показания и пояснил, что потратил денежные средства на личные нужды. На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», а это до шести лет лишения свободы.

Этот директор МУПа в Гусеве не первый, кто за последнее время попался на хищении денег. Ранее сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями уличили 60-летнего директора МУПа в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В частности, директор не перечислил в бюджет собранные с населения деньги в размере 5 млн рублей, а также пользовался топливно-заправочной картой предприятия для заправки своего личного автомобиля. Всего на покупку топлива он потратил около 120 тысяч рублей.

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