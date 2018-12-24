В Калининграде уволенный работник облил «Мерседес» директора кислотой

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-24T14:04:00+03:00

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В Калининграде бывший работник облил автомобиль директора предприятия кислотой. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Б. Хмельницкого. Злоумышленник облил едким химическим веществом «Мерседес» директора одной из местных компании, в которой ранее работал, ущерб составил 54 тысячи рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер наблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний калининградец ранее работавший в компании пострадавшего.

- Мужчина пояснил, что совершил порчу имущества в результате личного конфликта с потерпевшим, который якобы не выплатил ему обещанные по трудовому договору деньги, - сообщили в полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.