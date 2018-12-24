2018-12-24T14:14:30+03:00
Общество

В Центральном парке Калининграда вновь засыпали горку песком

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Этой зимой в парке «Центральный» в Калининграде вновь засыпали склон холма песком. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

- Напоминаем, что в Парке «Центральном» кататься на необорудованном склоне холма не разрешается. Это опасно. Можно влететь в дерево, или вообще в ручей (что хуже – сами решайте). Как бы намекая на это, дирекция парка установила на горке такие вот «украшения», которые, по идее, призваны остановить любителей зимнего экстрима. И даже посыпала «тормозную» часть горки песком, - говорится на странице горадминистрации в социальной сети.

В администрации напоминают, что в городе есть «масса мест, где можно покататься».

- В том же Парке «Центральном» малыши уже облюбовали огромную кучу собранного снега. Это она взрослому может показаться маленькой, а для них она выглядит, как Эверест.

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