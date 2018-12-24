Власти Калининграда просят не дарить чиновникам подарки во время «корпоративной» недели

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-24T14:26:08+03:00

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В администрации Калининграда просят не дарить госслужащим подарки. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

- Итак, стартовала «корпоративная» неделя (хотя у кого-то она уже давно началась), именно в это время сотрудники разных компаний ездят друг к другу в гости, дарят подарки, благодарят клиентов, поставщиков и т.д. Поэтому не лишним будет напомнить вам, да и себе тоже, что дарить подарки госслужащим запрещено по закону! – говорится в сообщении мэрии Калининграда, добавив, что исключением являются только подлежащие сдаче подарки, полученные на протокольных мероприятиях.

- Получение должностным лицом подарка в иных случаях может повлечь за собой увольнение чиновника, а то и уголовную статью, если он будет расценен как взятка, добавили в мэрии.