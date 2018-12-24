Суд обязал мэрию Калининграда обустроить мусорную площадку на ул.Дзержинского
.Фото: Иван МАРКОВ
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Московский районный суд Калининграда обязал мэрию обустроить контейнерную площадку на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
О ненадлежащем состоянии мусорной площадки около дома №44 на приеме у прокурора рассказала местная жительница. В частности, площадка не была огорожена с трех сторон, при сильном ветре мусор разлетался по прилегающей территории.
Прокурор Московского района обратился в суд с требованием обязать чиновников обустроить площадку. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.