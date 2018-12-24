Лоукостер «Победа» намерен в феврале-марте 2019 года открыть регулярные рейсы из Калининграда в Париж

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-24T16:00:39+03:00

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» намерена в феврале-марте 2019 года открыть регулярные авиарейсы из Калининграда в Париж. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный, пишет «Интерфакс».

По данным Корытного, «Победа» получила все разрешения для запуска регулярных авиарейсов.

- Вместе с партнерами мы продолжаем расширение маршрутной сети из Калининграда в города Европы. В феврале-марте "Победа" начнет регулярные полеты из «Храброво» в Париж. Все разрешения от Росавиации компания уже получила, идет проработка деталей полетов на данном направлении, - цитирует издание слова гендиректора калининградского аэропорта.

По словам Корытного, планируется, что самолеты «Победы» будут летать из московского «Внуково» в Калининград и далее в Париж четыре раза в неделю.