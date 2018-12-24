2018-12-24T16:03:42+03:00
Спорт

Калининградские керлингистки выиграли международный турнир в Японии

Соревнования прошли на ледовой арене города Каруидзава
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Международный турнир по керлингу собрал на ледовой арене города Каруидзава в префектуре Нагано 13 женских команд из Канады, Шотландии, Японии, Южной Кореи и России. В составе отечественной сборной выступили две представительницы Калининграда — Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

Как министерство спорта Калининградской области, россиянки переиграли шотландскую команду скипа Софи Джексон, оказались сильнее японок Сейны Накаджимы, а в финале одолели еще одну японскую сборную.

В 2018 году калининградки вместе с тренером Сергеем Белановым стали первыми представителями регионального спорта на Зимних Олимпийских играх. Следом Юлия Гузиёва и Юлия Портунова завоевали бронзовые медали чемпионата мира.

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