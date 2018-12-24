За неуплату штрафов в Калининградской области арестовали 133 человека

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-24T16:09:29+03:00

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133 жителей Калининградской области арестовали за неуплату административных штрафов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

С 17 по 21 декабря в области проходило профилактическое мероприятие «Должник». Всего было проведено 66 рейдов, в которых приняли участие участковые, судебные приставы и сотрудники ППС.

Правоохранители за это время посетили адреса проживания 703 должников, все неплательщики получили повестки о явке в территориальные отделы приставов. Также на них было наложено штрафов на общую сумму 264 тыс рублей.

- 133 нарушителя арестованы на срок от 1 до 15 суток, 119 неплательщикам назначены обязательные работы, - отметили в пресс-службе калининградской полиции.

УМВД России по Калининградской области призывает граждан не допускать административных правонарушений. В случае привлечения к административной ответственности и назначении штрафа - своевременно уплачивать его во избежание более строгой ответственности.