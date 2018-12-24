В Калининграде вор вынес из особняка денег и ценностей на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-24T17:02:45+03:00

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Полицейские задержали калининградца, который обворовал особняк. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью мужчина отжал окно в доме в Ленинградском районе, проник в помещение и похитил деньги и золотые украшения. Вора не смутило, что хозяева в это время спали. Ущерб составил 600 тысяч рублей.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли с места происшествия следы обуви подозреваемого, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Вскоре личность вора была установлена - им оказался ранее судимый 39-летний калининградец.

- Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что часть похищенного имущества успел продать. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, - рассказали в полицию

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.