2018-12-24T17:13:42+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали мужчину, который отказался платить за пиццу в кафе

Зато посетитель общепита оскорбил официанток и сотрудников Росгвардии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в понедельник 24 декабря посетитель одного из кафе на Солнечном бульваре принялся оскорблять официанток и отказался платить за заказанную им ранее пиццу. Сотрудники заведения вызвали подмогу.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка попросили мужчину расплатиться и покинуть помещение. В ответ мужчина принялся оскорблять уже сотрудников Росгвардии.

Дебошира задержали и передали полиции.

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