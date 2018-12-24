В Калининграде задержали мужчину, который отказался платить за пиццу в кафе
Зато посетитель общепита оскорбил официанток и сотрудников Росгвардии
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в понедельник 24 декабря посетитель одного из кафе на Солнечном бульваре принялся оскорблять официанток и отказался платить за заказанную им ранее пиццу. Сотрудники заведения вызвали подмогу.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, прибыв по указанному адресу, стражи правопорядка попросили мужчину расплатиться и покинуть помещение. В ответ мужчина принялся оскорблять уже сотрудников Росгвардии.
Дебошира задержали и передали полиции.