Власти Гурьевска сдали в аренду землю, на которой планировалось строить дорогу

СЕГОДНЯ 17:30 2018-12-24T17:30:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Гурьевска незаконно сдала в аренду земельный участок с обременением. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Спорный участок в поселке Лесное на момент формирования был обременен сооружением нефтеперерабатывающей промышленности и соответственно ограничен в использовании. Более того, на момент принятия решения о выставлении участка на аукцион, чиновники знали, что земля будет изъята для строительства дорожной развязки с последующей выплатой компенсации.

В результате прокуратура оспорила в суде договор аренды и добилась возращения участка в распоряжение муниципалитета.