Власти Гурьевска сдали в аренду землю, на которой планировалось строить дорогу
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Администрация Гурьевска незаконно сдала в аренду земельный участок с обременением. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Спорный участок в поселке Лесное на момент формирования был обременен сооружением нефтеперерабатывающей промышленности и соответственно ограничен в использовании. Более того, на момент принятия решения о выставлении участка на аукцион, чиновники знали, что земля будет изъята для строительства дорожной развязки с последующей выплатой компенсации.
В результате прокуратура оспорила в суде договор аренды и добилась возращения участка в распоряжение муниципалитета.