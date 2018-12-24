В 2019 году в Калининградской области повысится минимальный размер оплаты труда

СЕГОДНЯ 17:40 2018-12-24T17:41:56+03:00

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Минимальная зарплата в Калининградской области с 1 января 2019 года составит 12 тысяч рублей. Соответствующее трехстороннее соглашение между областью, объединением профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей было подписано в понедельник, 24 декабря.

Согласно документу с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Калининградской области составит 12 тысяч рублей. С июля она вырастет до 12,5 тысяч рублей, а с 1 января 2020 года ее размер будет установлен на уровне 13 тысяч рублей.

- Подписание соглашения – это определенная гарантия подъема уровня жизни работающих граждан, которая будет способствовать сохранению социальной стабильности в регионе. По принимаемым обязательствам наша область входит в десятку регионов РФ с наиболее высоким уровнем минимальных гарантий по оплате труда, – отметил губернатор Антон Алиханов.