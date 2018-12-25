Утренний рельсобус из Калининграда поедет до станции Гурьевск Новый с 27 декабря

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-25T10:31:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С четверга 27 декабря маршрут утреннего поезда из Калининграда, отправляющегося с Южного вокзала в 6:27, продлен до станции Гурьевск Новый. Как сообщает пресс-служба КЖД, рельсобус будет следовать по маршруту с остановками на Северном вокзале (в 6:34), станции Кутузово Новое (в 6:40), остановочном пункте Гурьевск Центр (в 6:47) и прибывать на конечную остановку Гурьевск Новый в 6:52.

Возможность продлить маршрут утреннего рельсобуса после строительства новой «островной» платформы на станции в Гурьевске.

В КЖД отметили, что до конца декабря на станции завершат текущий ремонт и «береговой» платформы, на которую выполняется посадка/высадка большей части пассажиров пригородных поездов Гурьевского направления.