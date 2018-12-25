2018-12-25T10:31:04+03:00
Общество

Утренний рельсобус из Калининграда поедет до станции Гурьевск Новый с 27 декабря

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба КЖД
Изменить размер текста:

С четверга 27 декабря маршрут утреннего поезда из Калининграда, отправляющегося с Южного вокзала в 6:27, продлен до станции Гурьевск Новый. Как сообщает пресс-служба КЖД, рельсобус будет следовать по маршруту с остановками на Северном вокзале (в 6:34), станции Кутузово Новое (в 6:40), остановочном пункте Гурьевск Центр (в 6:47) и прибывать на конечную остановку Гурьевск Новый в 6:52.

Возможность продлить маршрут утреннего рельсобуса после строительства новой «островной» платформы на станции в Гурьевске.

В КЖД отметили, что до конца декабря на станции завершат текущий ремонт и «береговой» платформы, на которую выполняется посадка/высадка большей части пассажиров пригородных поездов Гурьевского направления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец получил 14 лет «строгача» за контрабанду наркотиков и хранение оружия
В понедельник в Калининграде сбили троих пешеходов
Ростуризм предлагает продлить променад от Светлогорска до Пионерского
Проводник поезда Калининград-Москва пытался провезти почти 10 тысяч пачек сигарет
Мэрия Калининграда: Платные парковки позволят мотивировать горожан максимально использовать общественный транспорт
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет света и воды
В Калининградской области поголовье свиней в личных хозяйствах за год сократилось на 99%
За год африканская чума свиней регистрировалась в 12 муниципалитетах Калининградской области
Калининградские хоккеисты выиграли бронзу турнира в Подмосковье
В Светлогорске мужчина заправил свой «Range Rover» и, не заплатив, уехал с АЗС
В 2019 году в Калининградской области повысится минимальный размер оплаты труда
Власти Гурьевска сдали в аренду землю, на которой планировалось строить дорогу
В Калининграде задержали мужчину, который отказался платить за пиццу в кафе
В Калининграде вор вынес из особняка денег и ценностей на 600 тысяч рублей
За неуплату штрафов в Калининградской области арестовали 133 человека
Калининградские керлингистки выиграли международный турнир в Японии
Лоукостер «Победа» намерен в феврале-марте 2019 года открыть регулярные рейсы из Калининграда в Париж
Суд обязал мэрию Калининграда обустроить мусорную площадку на ул.Дзержинского
Власти Калининграда просят не дарить чиновникам подарки во время «корпоративной» недели
В Центральном парке Калининграда вновь засыпали горку песком
В Калининграде уволенный работник облил «Мерседес» директора кислотой