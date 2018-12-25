В Светлогорске мужчина заправил свой «Range Rover» и, не заплатив, уехал с АЗС
Водитель задержан и дает показания
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Светлогорске на одной из автозаправочных станций мужчина залил в свой автомобиль марки «Range Rover» почти 90 литров топлива и, не заплатив, скрылся.
Полицейские просмотрели записи видеокамер, установленных на АЗС, и выяснили номера автомобиля злоумышленника.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что был задержан 29-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело. За кражу жителю Светлогорска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.