2018-12-25T10:45:06+03:00
Спорт

Калининградские хоккеисты выиграли бронзу турнира в Подмосковье

Соревнования под названием «Прорыв» прошли в поселке Пересвет
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Турнир «Прорыв» собрал в Подмосковье 10 команд мальчишек до 10 лет. Калининградскую область представляли на соревнованиях ребята из региональной школы по зимним видам спорта. Хоккеисты команды «Янтарная звезда 2008» квалифицировались на групповой стадии и сумели победить в одном из двух матчей плей-офф.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята обыграли сверстников из «Динамо» и «Бурана», но уступили «Северной Звезде» и «Дмитрову».

Оказавшись в полуфинале, калининградцы проиграли спортсменам московского ЦСКА 0:10.

Реабилитироваться удалось в матче за третье место – наша команда обыграла «Северную звезду». Одним из лучших игроков турнира стал Глеб Антипов.

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