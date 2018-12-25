Калининградские хоккеисты выиграли бронзу турнира в Подмосковье
Турнир «Прорыв» собрал в Подмосковье 10 команд мальчишек до 10 лет. Калининградскую область представляли на соревнованиях ребята из региональной школы по зимним видам спорта. Хоккеисты команды «Янтарная звезда 2008» квалифицировались на групповой стадии и сумели победить в одном из двух матчей плей-офф.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши ребята обыграли сверстников из «Динамо» и «Бурана», но уступили «Северной Звезде» и «Дмитрову».
Оказавшись в полуфинале, калининградцы проиграли спортсменам московского ЦСКА 0:10.
Реабилитироваться удалось в матче за третье место – наша команда обыграла «Северную звезду». Одним из лучших игроков турнира стал Глеб Антипов.