За год африканская чума свиней регистрировалась в 12 муниципалитетах Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-25T10:56:15+03:00

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С ноября 2017 года по декабрь 2018 года африканская чума свиней регистрировалась в 12 городских округах Калининградской области. Такие данные были озвучены в ходе заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

- Было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне, - отметили на совещании.

Всего с 2017 года общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135 060 животных.