За год африканская чума свиней регистрировалась в 12 муниципалитетах Калининградской области
.Фото: Александр Подгорчук
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С ноября 2017 года по декабрь 2018 года африканская чума свиней регистрировалась в 12 городских округах Калининградской области. Такие данные были озвучены в ходе заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.
- Было установлено 24 эпизоотических очага в личных подсобных хозяйствах и на крупных свиноводческих предприятиях, а также 53 инфицированных объекта в дикой фауне, - отметили на совещании.
Всего с 2017 года общая численность уничтоженного в регионе поголовья свиней составила 135 060 животных.