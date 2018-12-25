2018-12-25T10:55:24+03:00
Общество

В Калининградской области поголовье свиней в личных хозяйствах за год сократилось на 99%

Виктор Сергеев
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За год в Калининградской области поголовье свиней в личных подсобных хозяйствам было сокращено на 99 %. Всего частники сейчас держат 104 животных. Такие данные были озвучены в ходе заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

За отчуждение свиней владельцам ЛПХ из областного бюджета было выплачено более 10 миллионов рублей.

- Владельцам личных свиноводческих хозяйств необходимо повысить уровень биозащиты до III или IV компартмента или перепрофилироваться на другие виды животноводства. В этом случае они могут рассчитывать на государственную поддержку по областной программе «Развитие сельского хозяйства», - отметили на заседании комиссии.

В минсельхозе отмечают случаи правонарушений со стороны граждан и юридических лиц, занимающихся разведением свиней. За год на них было составлено более 60 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

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