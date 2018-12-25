2018-12-25T11:18:40+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Платные парковки позволят мотивировать горожан максимально использовать общественный транспорт

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Властям Калининграда необходимо предпринять целый ряд мер, чтобы уменьшить пробки на дорогах, в том числе, за счет синхронизации режима светофоров. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации приступил Олег Кутин.

- Проект единого платного парковочного пространства позволит мотивировать горожан максимально использовать общественный транспорт и снизить нагрузку на центральные магистрали, - сказал Олег Кутин.

Он добавил, что сейчас в городе идет активная подготовка к внедрению системы электронного билета на проезд в общественном транспорте.

- Электронные билеты будут внедрены во втором квартале 2019 года. Так же, на протяжении будущего года комитетом будут готовиться предложения главе города по изменению маршрутной сети, - отметил Олег Кутин.

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