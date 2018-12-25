Проводник поезда Калининград-Москва пытался провезти почти 10 тысяч пачек сигарет

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-25T11:22:47+03:00

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В поезде сообщением Калининград-Москва найдена крупная партия контрабандных сигарет. Об этом сообащет пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.

При досмотре в почтовом вагоне обнаружили 9920 пачек сигарет. Стоимость контрабандных сигарет составила более 300 тысяч рублей.

В контрабанде сигарет подозревают проводника поезда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.