Проводник поезда Калининград-Москва пытался провезти почти 10 тысяч пачек сигарет
.Фото: Александр Подгорчук
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В поезде сообщением Калининград-Москва найдена крупная партия контрабандных сигарет. Об этом сообащет пресс-служба Северо-западного управления МВД на транспорте.
При досмотре в почтовом вагоне обнаружили 9920 пачек сигарет. Стоимость контрабандных сигарет составила более 300 тысяч рублей.
В контрабанде сигарет подозревают проводника поезда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.