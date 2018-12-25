2018-12-25T11:32:03+03:00
Общество

Ростуризм предлагает продлить променад от Светлогорска до Пионерского

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Федеральное агентство по туризму считает необходимым продлить променад от Светлогорска до Пионерского. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на встрече с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это проект протяженностью порядка 6 километров, опыт строительства променадов есть. С точки зрения перспективного проекта, нам нужно будет заложить в планы на 2019-2025 годы совместную реализацию этого променада, – сказал Олег Сафонов.

По данным регионального праивтельства, строительство променада в Светлогорске находится в завершающей стадии. Новый променад будет оснащен пешеходной и велосипедной дорожками, лестничными спусками, а также спусками к морю для маломобильных групп населения. Вся протяженность составит 1200 метров. В районе театра эстрады «Янтарь-холл» планируется возвести лифтовый подъемник.

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