Ростуризм предлагает продлить променад от Светлогорска до Пионерского

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-25T11:32:03+03:00

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Федеральное агентство по туризму считает необходимым продлить променад от Светлогорска до Пионерского. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на встрече с губернатором Антоном Алихановым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это проект протяженностью порядка 6 километров, опыт строительства променадов есть. С точки зрения перспективного проекта, нам нужно будет заложить в планы на 2019-2025 годы совместную реализацию этого променада, – сказал Олег Сафонов.

По данным регионального праивтельства, строительство променада в Светлогорске находится в завершающей стадии. Новый променад будет оснащен пешеходной и велосипедной дорожками, лестничными спусками, а также спусками к морю для маломобильных групп населения. Вся протяженность составит 1200 метров. В районе театра эстрады «Янтарь-холл» планируется возвести лифтовый подъемник.