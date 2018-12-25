2018-12-25T11:37:44+03:00
Происшествия

В понедельник в Калининграде сбили троих пешеходов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 24 декабря, в Калининграде зарегистрировано три наезда на пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Утром на Ленинском проспекте водитель «Вольво» сбил 49-летню женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате наезда пешеход получила травмы.

В 17:10 минут на ул. Артиллерийской водитель «Мазды» не стал останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 34-летнюю женщину. В результате наезда она получила травмы. Практически одновременно пешехода сбили на улице Чернышевского. Там водитель «Хендая» сбил 79-летнюю пенсионерку, которая шла по линии тротуара. В результате ДТП пешеход получила травмы.

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