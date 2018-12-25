2018-12-25T11:50:09+03:00
Происшествия

Калининградец получил 14 лет «строгача» за контрабанду наркотиков и хранение оружия

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Калининграда приговорен к 14-ти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и хранение оружия. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

30-летнего мужчину задержали пограничники на границе при попытке ввезти в регион 1909,6 граммов гашиша. Наркотики были упакованы в коробки из-под шоколада и спрятаны в обшивке салона.

Кроме этого, при обыске в квартире контрабандиста нашли револьвер и патроны к нему.

Отбывать наказание калининградец будет в колонии строгого режима.

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