Калининградец получил 14 лет «строгача» за контрабанду наркотиков и хранение оружия
.Фото: Александр Подгорчук
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Житель Калининграда приговорен к 14-ти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и хранение оружия. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
30-летнего мужчину задержали пограничники на границе при попытке ввезти в регион 1909,6 граммов гашиша. Наркотики были упакованы в коробки из-под шоколада и спрятаны в обшивке салона.
Кроме этого, при обыске в квартире контрабандиста нашли револьвер и патроны к нему.
Отбывать наказание калининградец будет в колонии строгого режима.